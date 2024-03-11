Esrarengiz patlamalar mahalleliyi de muhtarı da isyan ettirdi! 'Köylülerim ayaklanmadan ne olur evi boşaltın'

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki müstakil bir evde yaşanan patlama ve olaylar mahalleliyi isyan ettirdi. Vatandaşlar, "Can güvenliğimiz yok" sözleri ile sitem etti, muhtar, "Köylülerim ayaklanmadan ne olur evi boşaltın" diyerek devreye girdi, istenmeyen aile mahalleyi terk etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi Sıhhiye Kümeevleri mevkisindeki bir müstakil evde yaşanan patlama sonrası, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Patlama sırasında evin camlarının kırıldığını, yaralanan kimsenin olmadığını belirlerken, sokağa dökülen vatandaşlar, patlamanın ardından evden kaçarak uzaklaşanların olduğunu dile getirdi.

Evde ikamet eden S.D. ve yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, patlamanın hurdalar arasında buldukları ve eve çıkardıkları havai fişek kutusundan meydana geldiği söylendi.

'KÖYLÜLERİM AYAKLANMADAN EVİ BOŞALTIN'

Jandarma ekipleriyle birlikte patlamanın olduğu eve giren Karacalar Muhtarı Tayyar Yılmaz, kiracılara evi bir an önce boşaltmaları için adeta yalvardı.

Mahalle sakinlerinin uzun süredir bu durumdan muzdarip olduğunu belirten Muhtar Yılmaz, “Size yalvarıyorum, ne olur köylülerim ayaklanmadan, istenilmeyen olaylar yaşanmadan evi boşaltıp köyü terk edin. Aylardır ev bulamadık bahanesinin arkasına sığınıyorsunuz. Siz eşyalarınızı toplayıp gidin. Devlet size mutlaka başınızı sokacağınız bir yer bulacaktır. Artık mahalle sakinlerini zapt etmem zor. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Bir kez daha söylüyorum; ne olur hemen burayı terk edin” dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK, BIKTIK BUNLARDAN'

Mahalle sakini bir kadın, patlama sırasında çok korktuğunu, yüreğinin ağzına çıktığını belirtirken, bir başka mahalle sakini kadın ise, yemek pişirirken patlamanın yaşandığını ve çok korktuğunu belirtti.

İsmini vermek istemeyen bir mahalle sakini ise "Günde birçok araba geliyor. Gelen garip insanlardan, bu bataklıktan artık kurtulmak istiyoruz" diyerek şöyle devam etti:

"Bu insanlar burada ne ticareti yapıyorlar ama bir türlü yakalanmıyorlar. Bıktık bunlardan. Bunlar buradan gitsinler biz de eski sakin köy hayatımıza geri dönelim. Bunlar olduğu sürece evimizde can ve mal güvenliğimiz yok. Geçen gün de pompalıyla ortalığa ateş ettiler. Evimizin önünde arabamıza zarar verdiler. Biz bıktık, bu insanları burada istemiyoruz. Bir şeyler yapmak için bizlerden birilerinin ölmesini beklemesinler. Adamlar malımıza zarar veriyor, canımıza kast ediyor. Artık yeter."

MAHALLEYİ TERK ETTİLER

Mahalle sakinlerinin tepkisi, mahalle muhtarının konuşması ve jandarma ekiplerinin uyarılarının ardından ikamette oturanlar ikametin önündeki araçlarına binerek mahalleden uzaklaştı.