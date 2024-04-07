Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Etimesgut'ta kedi vahşetine Beşikçioğlu'ndan "takipçisi olacağız” açıklaması

Etimesgut'ta kedi vahşetine Beşikçioğlu'ndan "takipçisi olacağız” açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Etimesgut&#039;ta kedi vahşetine Beşikçioğlu&#039;ndan &quot;takipçisi olacağız” açıklaması

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Etimesgut'ta yavru kedilerin başları ve patileri kesilmiş halde bulunmasının ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu açıklama yaptı. Beşikçioğlu, "Bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

Ankara Etimesgut'ta İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak'taki bir apartmanın önündeki kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Beşikçioğlu olayın takipçisi olacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstasyon Mahallesi Villa Parselleri 2360 sokaktaki bir apartman bahçesinde meydana gelen olayı derin bir üzüntü ile öğrendim. Etimesgut Belediyesi olarak, bu tür insanlık dışı eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli adımları atmaya kararlıyız.

Her bir canlımızın haklarını korumak bizim önceliğimizdir. Bu tür insan vicdanına aykırı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izleyeceğimizi ve bir sokak evcilimizin canlarını korumak için gerekli adımları atacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımı bilmenizi isterim.

İlçemizin huzur ve güvenliği için çaba sarf etmeye devam edecek, sokak evcillerimizin güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapacağız."

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail defalarca bombalamıştı! DSÖ Şifa Hastanesi'nin son halini paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da İsrail protestosunda ters kelepçe! Bakan Yerlikaya 2 polisin açığa alındığını duyurdu - Gündemİstanbul'da İsrail protestosunda ters kelepçe!İliç'te 53 gün sonra cansız bedenine ulaşılan madenci son yolculuğa uğurlandı - Gündemİliç'te 53 gün sonra cansız bedenine ulaşıldıBozdoğan-21 operasyonunda yakalananların çoğu yabancı uyruklu - GündemBozdoğan-21 operasyonunda yakalananların çoğu yabancı uyrukluErdoğan fotoğrafı bile rahatsız etti! Iğdır'da belediye binasını basan DEM'liler hakkında suç duyurusu - GündemDEM'lilerde "Erdoğan" rahatsızlığıBursa'da Mustafa Bozbey dönemi başladı: 'Bu kent için çok şeyler yapacağız' - GündemBursa'da Mustafa Bozbey dönemi başladı1 kişinin öldüğü seçim kavgasında 5 kişiye kelepçe - Gündem1 kişinin öldüğü seçim kavgasında 5 kişiye kelepçe
Sonraki Haber Yükleniyor...