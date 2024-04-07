Etimesgut'ta kedi vahşetine Beşikçioğlu'ndan "takipçisi olacağız” açıklaması

Ankara Etimesgut'ta yavru kedilerin başları ve patileri kesilmiş halde bulunmasının ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu açıklama yaptı. Beşikçioğlu, "Bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

Ankara Etimesgut'ta İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak'taki bir apartmanın önündeki kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Beşikçioğlu olayın takipçisi olacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstasyon Mahallesi Villa Parselleri 2360 sokaktaki bir apartman bahçesinde meydana gelen olayı derin bir üzüntü ile öğrendim. Etimesgut Belediyesi olarak, bu tür insanlık dışı eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli adımları atmaya kararlıyız.

Her bir canlımızın haklarını korumak bizim önceliğimizdir. Bu tür insan vicdanına aykırı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izleyeceğimizi ve bir sokak evcilimizin canlarını korumak için gerekli adımları atacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımı bilmenizi isterim.

İlçemizin huzur ve güvenliği için çaba sarf etmeye devam edecek, sokak evcillerimizin güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapacağız."