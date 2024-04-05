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Haberler > Politika > Ankara'nın yeni ve yeniden seçilen başkanlarından Anıtkabir'e ziyaret

Ankara'nın yeni ve yeniden seçilen başkanlarından Anıtkabir'e ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 16 ilçe belediye başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yavaş, "Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim" ifadelerine yer verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Ankara'nın yeni ve yeniden seçilen belediye başkanları, mazbatalarını almalarının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Ankara'nın yeni ve yeniden seçilen başkanlardan Anıtkabir'e ziyaret - 1. Resim

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Yavaş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ankara'nın yeni ve yeniden seçilen başkanlardan Anıtkabir'e ziyaret - 2. Resim

Yavaş, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin ana karargahı Başkent'te, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim.

Ankara'nın yeni ve yeniden seçilen başkanlardan Anıtkabir'e ziyaret - 3. Resim

Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde Başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun.”

Ankara'nın yeni ve yeniden seçilen başkanlardan Anıtkabir'e ziyaret - 4. Resim

Yavaş’a Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak eşlik etti.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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