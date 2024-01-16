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Fabrika inşaatında göçük meydana geldi, işçiler toprak altında kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Sinem Eryilmaz
Tekirdağ'da bir fabrika inşaatında göçük meydana geldi. İki işçi toprak yığını altında kalırken, kurtarma çalışmaları saat 15.30'dan bu yana devam ediyor.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatında saat 15.30 sıralarında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Meydna gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.
BİR İŞÇİ İLE İLETİŞİM KOPTU
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 metrelik toprak yığını altında kalan işçileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan toprak altında kalan bir işçi ile iletişimin koptuğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı