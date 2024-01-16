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    Fabrika inşaatında göçük meydana geldi, işçiler toprak altında kaldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Tekirdağ'da bir fabrika inşaatında göçük meydana geldi. İki işçi toprak yığını altında kalırken, kurtarma çalışmaları saat 15.30'dan bu yana devam ediyor.

    Fabrika inşaatında göçük meydana geldi, işçiler toprak altında kaldı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatında saat 15.30 sıralarında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Meydna gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

    BİR İŞÇİ İLE İLETİŞİM KOPTU

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 metrelik toprak yığını altında kalan işçileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Öte yandan toprak altında kalan bir işçi ile iletişimin koptuğu öğrenildi.

    Fabrika inşaatında göçük meydana geldi, işçiler toprak altında kaldı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TekirdağGöçük
    Haberler > Gündem > Fabrika inşaatında göçük meydana geldi, işçiler toprak altında kaldı
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