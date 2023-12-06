'Fatih Terim fonu' sonrası dikkat çeken gelişme! Futbolculara vergi kıyağı süresi 10 yıla kadar uzatılıyor mu?

6 Aralık 2023 16:39 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 16:42

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fatih Terim fonu sonrası Türkiye’de Süper Lig’de oynayan futbolcularının gelirleri merak konusu oldu. Özellikle futbolcuların ödedikleri vergiler araştırılmaya başlanırken Ekonomim köşe yazarı Nevzat Saygılıoğlu’nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Futbolculara vergi kıyağı geliyor. “Futbolculara vergi kıyağı süresi 10 yıla kadar uzatılıyor” diyen Saygıloğlu detayları paylaştı.

‘FATİH TERİM FONU’ SONRASI ÇARPICI KARAR

Süper Lig’de oynayan futbolcuların yüzde 20 vergi ödemesi gerektiği biliniyor. 2023 yılında yıllık 1.900.000 TL'den daha fazla geliri olan sporcu yıl sonunda gelir vergisi beyannamesi verecek ve ek vergi ödeme zorunluluğu bulunuyordu. Nevzat Saygılıoğlu ise çarpıcı kararı açıkladı.

Şuan ki uygulanan sistem ile ilgili bilgiler aktaran Saygılıoğlu, “Hükümet, 2008 yılında sporcuların ücretlerini düşük oranlı stopaja tabi tuttu. Bu uygulama 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. Şimdi yeni torba kanun teklifi ile uygulama 5 yıl uzatılıyor. Cumhurbaşkanı’na da 2028 sonrası ilave 5 yıl uzatım yetkisi veriliyor. Böylece özellikle futbolculara yönelik mevcut gelir vergisi kıyağı 10 yıl daha uzatılmış oluyor.” açıklamasında bulundu.

“KARA PARA AKLAMA SİSTEMİ…”

Kara para aklama ve dolandırıcılık sisteminin uygulanabileceğini ifade eden Saygılıoğlu, şunları söyledi:

“Bugünlerde “FT Fonu” logosuyla gündemde ünlü futbol hocası, futbolcu ve vatandaşın dolandırılması haberi vizyonda. Ünlü futbolcuların arasına yabancı futbolcular da dahil olmuş durumda. Açıkçası onları da kendimize benzetmişiz! Dizinin başrolünde bir bayan bankacı ve ona eşlik eden başrol erkek oyuncular… Erkek oyuncuların kartlaşmış veya genç olmasının hiç önemi yok. Aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerle iş insanlarının da bulunduğu müşterilerini yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen bankacıya ilişkin iddialarla ilgili sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan yargının ve bir yandan da bürokrasinin yaptıkları ve yapacakları izleniyor.

Umarız işin kara para aklama, dolandırıcılık, vergi incelemesi boyutları da en iyi şekilde yapılır.

CEZA YERİNE ÖDÜL VERİLDİ: 10 YILA KADAR UZATILIYOR

“Hükümeti döneminde, 2008 yılında, Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 72. madde eklenerek sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden kesilecek vergi oranları:

Lig usulüne tabi olanlarda en üst ligdekiler için yüzde 20,

En üst altı listedekiler için yüzde 10,

Diğer ligdekiler için yüzde 5,

olarak belirlenmiş. Bu uygulama mevzuatla 2017 sonuna kadar öngörüldüğü halde, daha sonra iki kez yapılan yasal değişikliklerle süre 2023 yılının sonuna kadar uzatılmış.

Burada yasal düzenlemenin tüm sporculara yapılan ücret ve benzeri ödemeleri içerdiğine takılıp kalmayalım. Bu düzenlemenin özellikle futbolcuları ilgilendirdiği unutmayalım. Euro cinsinsen milyonları alanlar sadece futbolcular, başka sporcular değil. Kaldı ki futbolcular da magazine malzeme, mankenlere çerez, mafya ve dolandırıcılara uygun olduğu için çok dikkat çekiyor. Yoksa başka alan sporcuları böyle paralar almıyor.

Şimdi TBMM’nde bulunan torba kanunda yeni bir düzenleme var. Düzenleme 2 önemli hususu içeriyor.

Birincisi, kanundaki 31 Aralık 2023 tarihi 5 yıl uzatılarak tarih 31 Aralık 2028 olarak değiştiriliyor. İkinci olarak da 31 Aralık 2028 tarihini yeniden 5 yıla kadar yani 2033 yılı sonuna kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor. Oysa çok daha yakın bir geçmişte özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi mevzuatında yer alan istisna ve muafiyetlerin ayıklanacağını ve azaltılacağını söylememiş miydi? O söyledikleri doğruysa bu düzenlemeden haberi yok muydu?...

Bu düzenlemeler var oldukça ve sürdürülmeye devam ettikçe, ülkede futbolcuları farklı zaman ve şekillerde daha çok gündemde buluruz. Ücret tarifesinden canı yanan milyonlarca sabit gelirli ve ücretlilerin daha çok yakınmasına şahit oluruz. Dolayısıyla iyi şeylerin yapılacağına çok umutlanmayalım."