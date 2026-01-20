Türkiye Gazetesi
Feti Yıldız: Engel kalkmış gibi gözüküyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin hazırlanan raporu değerlendirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye süreci raporu hakkında yaptığı açıklamada Suriye'deki gelişmelerin sürece olumlu yansıyacağını ve bir engelin kalktığını belirtti.
ESMA ALTIN / ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan raporla ilgili açıklamalarda bulundu.
Suriye’deki gelişmelere değinen Yıldız “Lehe bir yansıma olur. İşler daha kolaylaşır. Bir engel gibi duruyordu, o engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik” dedi.
