MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin hazırlanan raporu değerlendirdi.

ESMA ALTIN / ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan raporla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye’deki gelişmelere değinen Yıldız “Lehe bir yansıma olur. İşler daha kolaylaşır. Bir engel gibi duruyordu, o engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası