Meclis’in ortak raporunda ‘umut hakkı ve af’ yer almadı. SDG, Suriye ordusuna entegre olmadan yasal düzenleme de yapılmayacak.

YÜCEL KAYAOĞLU - Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis’te kurulan komisyonun ortak raporunun önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, siyasi partilerin sunduğu raporlardan yola çıkılarak hazırlanan ortak raporda PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a umut hakkı ve genel bir af çıkarılmasına yönelik öneriler olmayacak.

Raporda, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumu ve toplumsal bütünleşmenin önünü açacak yasal adımlar atılmasına yönelik öneriler yer alacak. Bunun için geçici ve müstakil bir kanun çıkarılması önerilecek. CHP, raporda tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmalarını da öngören ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan demokratikleşme önerilerine yer verilmesini istedi. Ancak bu talep kabul görmediği için raporda sadece AİHM kararlarının uygulanması, kayyım uygulamasının kaldırılması, Siyasi Partiler ve Seçim Yasasında değişiklik yapılması gibi öneriler yer alacak.

AK Parti kaynakları “Raporda demokratikleşme bölümü olacak. Ancak odak noktamız PKK’nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşme olacak. CHP’nin taleplerinin süreci sulandıracağını düşünüyoruz. Bu yanlışa düşmeyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

ÖNCE SİLAH BIRAKILACAK

Raporun en önemli bölümünü ise hukuki düzenlemelerin ancak örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanmasından sonra yapılmasına ilişkin öneri oluşturuyor. Sürece ilişkin yasal düzenlemelerin silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından çıkarılmasına ilişkin öneriler konusunda AK Parti, MHP ve CHP ortak görüşe sahip. DEM Parti’nin ‘Silah bırakma süreci tamamlanmadan hukuki adımların atılması’ önerisi ise rapora girmeyecek. Raporda, çıkarılacak hukuki düzenlemelerin ne işe yarayacağı ve topluma kazandırma sürecinin nasıl işletileceği de anlatılacak.

SARKMANIN SEBEBİ

SDG Öte yandan, PKK’nın Suriye’deki kolu SDG’nin Şam yönetimine entegrasyona ayak diremesi Türkiye’deki süreci de doğrudan etkiledi. AK Parti’de mart ayı sonuna kadar Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin müstakil ve geçici nitelikteki bir çerçeve yasa teklifi nin Meclis’e sunulması planlıyordu. Ancak, Suriye’deki gelişmeler nedeniyle bu takvimin sarkacağı ve güvenlik birimlerinden teyit alınmadan hiçbir adım atılmayacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik bürokrasisinde ve AK Parti’de yapılan değerlendirmelerde de, örgütün silah bırakması ve Suriye’deki süreç tamamlanmadan hukuki hiçbir adım atılmaması ‘Kırmızı çizgi’ olarak belirlendi.

