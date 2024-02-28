Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Film seti değil gerçek! Maskeli, çelik yelekli grup uzun namlulu silahlarla kaldırımdakileri taradı

    Film seti değil gerçek! Maskeli, çelik yelekli grup uzun namlulu silahlarla kaldırımdakileri taradı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Arnavutköy’de maskeli ve çelik yelekli bir grup uzun namlulu silahlarla, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ateş açtı. Güpegündüz cadde ortasında yaşanan dehşet saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı.

    Arnavutköy'de akşam üzeri işlek bir caddeye giren hafif ticari araç aniden yolun ortasında durdu.

    FİLM SETİNDEYMİŞ GİBİ ARAÇTAN İNİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

    Araçtan inen yüzleri maskeli, çelik yelekli 3 saldırgan uzun namlulu silahlarla kaldırımda yürüyen 2 kişiye ateş açtı.

    SALDIRI ANLARI KAMERADA

    Saldırı sonrası aynı araca binerek hızla olay yerinden uzaklaşan saldırganlar ve saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Olaya ilişkin polis ekipleri şüphelileri yakalamak çalışma başlatırken, korkunç saldırıda yaralanan ya da ölen kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Tokat'ta ekipleri alarma geçiren alevler - GündemTokat'ta ekipleri alarma geçiren alevlerMilyonlar harcanarak heyelan bölgesine inşa edilmiş! Yeni yapılan okulda ürküten görüntü - GündemYeni yapılan okulda ürküten görüntüMarmara sise teslim! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma, Çanakkale Boğazı için kapanma kararı - GündemMarmara sise teslim!Cezaevinde yüzlerce avukatla görüşme yapmasıyla gündeme gelmişti! Adnan Oktar dün gece sevk edildi... - GündemAdnan Oktar dün gece sevk edildi...Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti darbetti - GündemOkul müdürü ve oğlu yaşlı çifti darbettiFeci olay! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı - GündemŞanlıurfa'da feci olay! Elektrik direğinde asılı kaldıKars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem! (AFAD son depremler) - GündemKars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
    Sonraki Haber Yükleniyor...