Film seti değil gerçek! Maskeli, çelik yelekli grup uzun namlulu silahlarla kaldırımdakileri taradı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Arnavutköy’de maskeli ve çelik yelekli bir grup uzun namlulu silahlarla, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ateş açtı. Güpegündüz cadde ortasında yaşanan dehşet saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı.
Arnavutköy'de akşam üzeri işlek bir caddeye giren hafif ticari araç aniden yolun ortasında durdu.
FİLM SETİNDEYMİŞ GİBİ ARAÇTAN İNİP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Araçtan inen yüzleri maskeli, çelik yelekli 3 saldırgan uzun namlulu silahlarla kaldırımda yürüyen 2 kişiye ateş açtı.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Saldırı sonrası aynı araca binerek hızla olay yerinden uzaklaşan saldırganlar ve saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olaya ilişkin polis ekipleri şüphelileri yakalamak çalışma başlatırken, korkunç saldırıda yaralanan ya da ölen kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı