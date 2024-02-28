Film seti değil gerçek! Maskeli, çelik yelekli grup uzun namlulu silahlarla kaldırımdakileri taradı

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Şubat 2024 21:38 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 21:42 - Güncelleme:

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Arnavutköy’de maskeli ve çelik yelekli bir grup uzun namlulu silahlarla, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ateş açtı. Güpegündüz cadde ortasında yaşanan dehşet saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı.