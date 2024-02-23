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    Şüphelilere sıkılan kurşunun denk gelmesiyle ölmüştü: Polis için 9 yıla kadar hapis istendi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Polis, Dava, Mütalaa, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    2022'nin sonlarında Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere ateş eden polisin kurşunu 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'a denk gelmiş ve Yıldız ölmüştü. Davada açıklanan mütalaada sanık polis memuru hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık, yerden seken merminin bir tanesinin olay yerinden geçen Zuhal Ebrar Yıldız’a denk gelerek ölümüne sebep olduğu ancak neticenin de ön görülebilir olduğunu aktardı.      

    Beyoğlu'nda 11 Aralık 2022'de firari durumda olan ve motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüphelinin arkasından polis memuru A.D.'nin silahla ateş etmesi ve oradan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

    İstanbul 45.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.D. ile taraf avukatları hazır bulundu.  Duruşmada müşteki avukatları, görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep ettiler.

    MÜTALAA AÇIKLANDI

    Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, çok sayıda nitelikli suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Selçuk ve Hüseyin isimli kişilerin bulundukları yerin ve olay çıkardıklarının emniyetin gasp ve yağma bürosuna ihbar edildiğini, bunun üzerine sanık ve arkadaşlarının olay yerine gittiğini anlattı.

    Açıklanan mütalaada, sanığın bu kişilerle ilk karşılaşmayı yaşadığı, kendilerine polis memuru olduğunu söylemesi üzerine motosikleti çalıştırarak kaçmaya başladığı, sanığın ise arkalarından 2-3 el ateş ettiği ve bilirkişi ile Adli Tıp Kurumu raporuna göre yerden seken merminin bir tanesinin olay yerinden geçen Zuhal Ebrar Yıldız’a denk gelerek ölümüne sebep olduğu aktarıldı.

    MÜTALAADAN: NETİCE ÖN GÖRÜLEBİLİR

    Mütalaada, sanığın ölen Yıldız’ı gördüğü, sanığın tenha da olsa ateş etmesinin başkalarını yaralayabileceğini ön görmesi gerektiğini ancak kaçan şahısları vurması için hayatın olağan akışına göre bir sebep bulunmadığı gibi deneyimli bir polis memuru olması nedeniyle 3-4 metre mesafeden 2-3 el ateş ettiği de dikkate alınarak vurmak istemesi halinde sanığın vurabilecek konumda olduğu belirtildi. Ayrıca, sanığın kastının şahısları vurmak olmadığı, durdurmak niyetinde olduğu ancak neticenin ön görülebilir olduğu da aktarıldı.

    9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Açıklanan mütalaada sanık polis memuru A.D.’nin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada savunma yapan sanık A.D., amacının bir çok suçtan aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik olduğunu ifade etti.

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma ve ifade hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

    İDDİANAMEDEN

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru A.D.'nin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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