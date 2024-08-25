Fırat’la gelen huzur! Türkiye ile SMO el ele verdi

Türk ordusunun, Suriye Millî Ordusu ile el ele vererek başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı 8 yılı geride bıraktı. Cerablus ve Bab ilçeleri 7 ayda DEAŞ’tan temizlendi. 2 bin 55 kilometrekare özgürleştirildi.

Attığımız her adım onları korkutuyor! Mavi Vatan'da gizli gücümüz donanmanın emrinde

Attığımız her adım onları korkutuyor! Mavi Vatan'da gizli gücümüz donanmanın emrinde

HABER MERKEZİ İSTANBUL- Türkiye, BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hâle getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı Harekâtı’nı başlattı.

23 ŞUBAT 2017

Operasyonun ilk gününde Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017’de de Bab ilçesi DEAŞ’tan kurtarıldı. Harekâtla iki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler, 217 günde terörden arındırılıp güvenli hâle getirilerek hayatın normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı.

DEAŞ YOK EDİLDİ

Kahraman Mehmetçik ve SMO askerleri Fırat Kalkanı Harekâtı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hâle getirdi.

DEAŞ’tan kurtarılarak güvenli hâle getirilen bölgelerde yaşayanların eğitim hakkından faydalanmalarına büyük önem veren Türkiye, onarılan ve yeniden inşa edilen yaklaşık 75 enstitü ile 720 okulun eğitime kazandırılmasında büyük rol oynadı.

SANAYİ CANLANDI

Diğer yandan terörden arındırılan bölgede onarılan ve yeniden inşa edilen camilerin sayısı 320’yi buldu. Hâlihazırda Azez, Bab, Çobanbey ve Cerablus’te 30’u özel toplam 42 hastanenin yanı sıra 20 mobil poliklinik, halka sağlık hizmeti veriyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı’yla terörden arındırılan Cerablus, Çobanbey, Bab ve Azez bölgelerinde de sanayi bölgeleri kurularak istihdam ve bölge ekonomisinin canlanması sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için bölgenin tamamında briket evlerin yapımına başlandı. Dönenler yerleştirilirken, yeni dönüşler için de ev yapımının devam ettiği bildirildi.