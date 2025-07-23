Fren boşaldı, sonrası kabus! O anları kimse unutamıyor
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde freni boşalan traktörü durdurmaya çalışan kadın aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Esenköy Mahallesi'nde park halindeki traktör freni boşalınca aniden hareket etmeye başladı. Bu sırada tarlada bulunan 64 yaşındaki Hatice Öztürk, hareket halindeki traktöre binerek durdurmaya çalıştı.
O esnada dengesini kaybedip düşen kadın traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından kadının cenazesi, Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız