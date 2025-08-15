Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Freni boşalan kamyonetin peşinden koşturdu! Film değil gerçek

Freni boşalan kamyonetin peşinden koşturdu! Film değil gerçek

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Aydın'da freni boşalan park halindeki kamyonet, sitenin istinat duvarına çarptı. Şoförün kamyoneti durdurmak için peşinden koştuğu anlar anbean kaydedildi.

Bugün saat 12.00 sıralarında Kuşadası Ege Mahallesi 438'inci Sokak'ta İsa Akgöl market malzemesi teslim etmek için 09 BA 601 plakalı kamyonetini eğimli yola park edip, araçtan indi.

PEŞİNDEN KOŞTURDU

Bu sırada iddiaya göre freni boşalan kamyonet, kontrolden çıkıp, yokuş aşağıya hareket ederken sürücü İsa Akgöl de peşinden koşmaya başladı. O anlar ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DUVARA ÇARPTI

Yaklaşık 100 metre ilerleyen kamyonet, sokağın sonundaki sitenin istinat duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet, çağrılan vinç yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

