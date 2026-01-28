Fuat Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu ile Dışişleri Bakanlığı arasında gerilim yaşandığı iddialarını net bir dille yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, "Farklı beklentiler içerisindekilere sesleniyorum: Bizden size ekmek çıkmaz!" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, özellikle bazı basın yayın organlarında yer alan ve TBMM Dışişleri Komisyonu ile Dışişleri Bakanlığı arasında sorun yaşandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, “Dış menşeli bir medya kuruluşunun haberi kaynak gösterilerek özellikle bazı çevrelere ait basın yayın organlarında yer verilen TBMM Dışişleri Komisyonumuz ile Dışişleri Bakanlığı arasında yaşandığı iddia edilen haberlere kesinlikle itibar edilmemelidir” dedi.

"KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

"Dışişleri Bakanımız, ilgili Bakan Yardımcılarımız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Komisyonumuza her zaman çok kıymetli katkılar vermektedirler" diyen Oktay, "Muhalefet dahil bütün Komisyonumuz her fırsatta kendilerine takdir ve teşekkürlerini iletmiştir" ifadelerini kullandı.

Oktay, küresel ve bölgesel alanda kritik günlerden geçildiğini belirterek, "Komisyonumuzda samimi çalışma ortamında yaşanan diyalogların bazı çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtılarak haberleştirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

"BİZDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ"

AK Parti Milletvekili Oktay, Dışişleri Bakanı ile ilişkilerinin sadece mesai arkadaşlığıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Kadim bir dostluğa dayanır. Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibiyiz. Farklı beklentiler içerisinde olanlara sesleniyorum: Bizden size ekmek çıkmaz!” ifadelerini kullandı.

