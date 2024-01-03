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    Galata'daki yürüyüşün ardından darbedilen İsmail Aydemir: Bana atılan yumruk Türkiye'deki tüm insanlara atıldı

    Şehitler ve Filistin için İstanbul Galata Köprüsü’nde düzenlenen mitingden dönerken saldırıya uğrayan İsmail Aydemir ve avukatı Funda Bıçak gazetecilere açıklama yaptı. İsmail Aydemir, "Bana atılan yumruk Türkiye'deki tüm insanlara atıldı" ifadelerini kullandı.

    Galata&#039;daki yürüyüşün ardından darbedilen İsmail Aydemir: Bana atılan yumruk Türkiye&#039;deki tüm insanlara atıldı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yeni yılın ilk sabahında yüz binlerce vatandaş akın akın Şehitler ve Filistin için İstanbul Galata Köprüsü’nde düzenlenen mitinge gitti. Boynunda Filistin atkısı ve elinde Tevhid bayrağı olan İsmail Aydemir isimli vatandaş miting dönüşü E.A ve arkadaşı tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Adliye önünde açıklama yapan Aydemir, "Bana atılan yumruk Türkiye'deki tüm insanlara atıldı." ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'DEKİ TÜM İNSANLARA ATILDI

    Aydemir ve avukatı Funda Bıçak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

    Mağdur İsmail Aydemir, Türk ve Müslüman olduğunu ifade ederek, "Bana atılan yumruk Türkiye'deki tüm insanlara atıldı. Ülke hepimizin ülkesi, Allah birliğimizi bozmasın. Bu yumruk şehit askerlerimize, yakınlarına atıldı, Müslüman kardeşlerimize atıldı. Allah hepimize akıl fikir versin, kardeş olalım." diye konuştu.

    Avukat Bıçak ise Arapça bilmeyen müvekkilinin yürüyüşe katıldığı bayrağı satın alırken satıcıya üzerinde ne yazdığını sorduğunu söyledi.

    Galata'daki yürüyüşün ardından darbedilen İsmail Aydemir: Bana atılan yumruk Türkiye'deki tüm insanlara atıldı

    BİR ANDA YUMRUK ATTI

    Satıcının "La ilahe illallah Muhammedün Resulullah" yazdığını söylemesi üzerine Aydemir'in ücretini ödeyerek bayrağı aldığını anlatan Bıçak, "Yürüyüş gayet güzel geçmiş, herhangi bir kavga, taşkınlık olmamıştır. Sonunda evine doğru dönmek üzereyken yolda şüpheli şahıs karşısına çıkarak, bir anda yüzüne sert bir yumruk atıp yere düşürmüştür. Müvekkilim neye uğradığını şaşırmıştır." diye konuştu.

    Bıçak, Aydemir'in yerden kalktığında şüphelinin yakalanması için etrafındakilere, "Kaçıyor, yakalayın." diye telkinde bulunduğunu, saldırganın yakalandığında özür dilemediğini ve hakaretlerine devam ettiğini, müvekkilinin yürüyüşün amacına ters düşecek bir harekette bulunmadığını dile getirdi.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

    Olayın ardından birçok kişinin provoke edici hareketlerde bulunduğunu söyleyen avukat Bıçak, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

    Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde, Milli İrade Platformunca 1 Ocak'ta düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonra evine dönen İsmail Aydemir'i darbettiği belirtilen E.A. gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FilistinGalata
    Haberler > Gündem > Galata'daki yürüyüşün ardından darbedilen İsmail Aydemir: Bana atılan yumruk Türkiye'deki tüm insanlara atıldı
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