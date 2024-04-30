Gaziantep'te can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gaziantep’te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı. Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Acaroba - Yamaçoba arasında şehirlerarası yolcu taşıyan 79 AD 949 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 17 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.
YARALANAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.