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Görüntüler hızla yayılmıştı, doğruluğu merak ediliyordu! 'Antep fıstıklı Nutella' gerçek mi?

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Görüntüler hızla yayılmıştı, doğruluğu merak ediliyordu! &#039;Antep fıstıklı Nutella&#039; gerçek mi?
Nutella, Haber

Gündem Haberleri

Nutella’nın Antep fıstıklı versiyonunun satışa sunulduğu iddiasının doğruluğu merak ediliyordu. Olayın kurgu olduğu ortaya çıktı. Nutella’nın Antep fıstıklı bir versiyonu bulunmuyor.

Sosyal medyada, çikolata ve fındık karışımından oluşan çikolatalı krema markası Nutella’nın Antep fıstıklı versiyonunun satışa sunulduğu iddiası ortaya atıldı.

Söz konusu ürünün gerçekte satılmadığı ve İtalyan bir çikolata firması Ferrero Spa tarafından üretilen Nutella’nın Antep fıstıklı bir ürününün bulunmadığı anlaşıldı.

Paylaşılan görseller, gıda ürünlerinin var olmayan varyasyonlarını tasarlayıp süpermarketlerde raflara koyup görüntülerini paylaşan "uksnackattack" adlı İngiliz YouTube kanalından yayılmıştı.

Uksnackattack, hazırladığı taklit ürünü bir marketin rafına yerleştirdiği görüntüyü sosyal medya hesaplarında “Fıstıklı Nutella’yı gördünüz mü?” (“Have you seen Pistachio Nutella?!”) sorusuyla 18 Mayıs 2024 günü paylaşmıştı.

 

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