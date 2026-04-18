Gülistan Doku davasında gözlerin çevrildiği eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut A.'nın ağabeyinin, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi. Videoda şahıs "Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullanıyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış; Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirilmişti. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gülistan Doku

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEDE İTİRAF: 'KAFASINA SIKTIM' DEMİŞ

Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Umut A.’nın ağabeyi S.A.’nın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi.

Mustafa Türkay Sonel ve Umut A.

S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti” diyor.

