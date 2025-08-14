Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gürcistan polisiyle ortak operasyon! Toplam 14 suçlu yakalandı

Gürcistan polisiyle ortak operasyon! Toplam 14 suçlu yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 14 suçlunun Gürcistan polisi ile yapılan ortak operasyonla yakalandığını duyurdu. Yakalanan suçluların iadesi için işlem başlatıldı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçluları yakalama çalışmaları devam ediyor. "Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yaptığımız ortak operasyonla yakaladık" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona dair detayları paylaştı.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Gürcistan’da yapılan çalışmalar ve aranan şahısların yerinin belirlenmesi sonrası operasyonun düğmesine basıldı. Ülkemizin aradığı 14 şahıs Gürcistan’da tek tek yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. isimli şahısların ÜLKEMİZE İADE İŞLEMLERİ başlatıldı.

  • “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma bulundurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "E. Y." suç örgütü üyesi B.K. isimli şahıs,
  • “Ticari Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. ve E.O. isimli şahıslar,
  • “Nitelikli yağma, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, nitelikli hırsızlık ve yaralama” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.B. isimli şahıs, 
  • “Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs,
  • “Tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S. isimli şahıs,
  • “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs, 
  • “Hırsızlık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs, 
  • “Suç örgütü kurma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "A. G." suç örgütü üyesi T.G. isimli şahıs,
  • “Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Y. ve A.Y. isimli şahıslar,
  • “Kasten Öldürme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs,
  • “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan A.T.G. isimli şahıs ve
  • “Kasten Öldürme” suçundan ulusal seviyede aranan U.B. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı."
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hasan Şaş'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Herkes tercihiyle yaşar!Mersin Silifke'deki orman yangını söndürüldü mü? Validen açıklama var, tahliyeler başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay ve Mersin alev alev! Tahliyeler var, ekiplerin müdahalesi sürüyor - GündemHatay ve Mersin alev alevÖzgür Özel bugün ne açıklayacak? Cem Küçük'ten dikkat çeken iddia - GündemÖzgür Özel bugün ne açıklayacak?Rüşvet suçundan tutuklandı! Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Ben yerli ve milli bir insanım - Gündemİfadesinde "meşhur" fotoğrafı da anlattı!İstanbul dahil 11 kente 'sarı' kodlu uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor - Gündemİstanbul dahil 11 kente 'sarı' kodlu uyarıİspanya yaptı, sıra Türkiye'de! Ormanları alevlerden en iyi 'keçiler' koruyor - GündemOrmanları alevlerden en iyi 'keçiler' koruyorAK Parti'de 24. yıla özel tören! - GündemAK Parti'de 24. yıla özel tören!
Sonraki Haber Yükleniyor...