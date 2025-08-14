Gürcistan polisiyle ortak operasyon! Toplam 14 suçlu yakalandı

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçluları yakalama çalışmaları devam ediyor. "Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yaptığımız ortak operasyonla yakaladık" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona dair detayları paylaştı.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Gürcistan’da yapılan çalışmalar ve aranan şahısların yerinin belirlenmesi sonrası operasyonun düğmesine basıldı. Ülkemizin aradığı 14 şahıs Gürcistan’da tek tek yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. isimli şahısların ÜLKEMİZE İADE İŞLEMLERİ başlatıldı.