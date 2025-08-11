Hakan Bahadır'dan pazarcıya domates fiyatı tepkisi: Ya mübarek sanki bilmiyoruz

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, dün pazarda esnaf ziyareti yaptı ve halkla bir araya geldi.

Sebze satılan bir tezgaha gelen Bahadır, domatesin alış faturasını istedi.

"20 LİRAYA ALDIĞIN 50 LİRAYA SATILIR MI YA?"

Pazarcının yanına gelerek faturayı göstermesi üzerine Bahadır, "Kaç liraya aldın?" diye sordu. Pazarcının alış fiyatının 20 lira olduğunu söylemesi üzerine tepki gösteren Bahadır, "20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?" diyerek tepki gösterdi.

PAZARCIDAN "PES" DEDİRTEN SAVUNMA

Pazarcının "İçinden bir dünya çürük çıktı" diyerek kendini savunması üzerine Bahadır, "Çıkacak tabi o iş de var." karşılığını verdi. Bahadır, domatesin 32 lira maliyeti olduğunu söyleyen pazarcıya "Ya mübarek sanki bilmiyoruz. 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya" dedi.

Hakan Bahadır pazarcıyla konuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaşırken, o anlar kısa sürede gündem oldu.