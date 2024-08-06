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Hakkari'deki aşiret kavgasında gençleri kanaat önderleri barıştırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki farklı aşirete mensup gruplar arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesinin ardından kanaat önderleri de sokağa indi. Aile büyükleri grupları barıştırdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde farklı iki aşirete mensup 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu 1 kişi yaralandı. İlçenin ileri gelenlerinin ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle 2 grup arasındaki kavga barışla sonuçlandı.

Hakkari'deki aşiret kavgasında gençleri kanaat önderleri barıştırdı - 1. Resim

POLİSLERİ BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde 2 grup arasında nedeni bilinmeyen şekilde kavga çıktı. 2 grup arasındaki kavganın büyümesiyle beraber olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı kullanarak kavga edenleri dağıttı.

Hakkari'deki aşiret kavgasında gençleri kanaat önderleri barıştırdı - 2. Resim

KANAAT ÖNDERİ GELDİ, 2 GRUP BARIŞTI

Kavganın büyümesi ve sürmesi üzerine olay yerine gelen Hakkari Eski Milletvekili Esat Canan, kanaat önderi Nejdet Buldan ve ilçenin tanınan imamlarından Cafer Çalışkan'ın araya girmesi sonucu kavga son buldu ve 2 grup barıştırıldı.

Hakkari'deki aşiret kavgasında gençleri kanaat önderleri barıştırdı - 3. Resim

"BU MEMLEKETE ASLA KİMSE SIKINTI YAŞATAMAYACAK"

Heyet adına konuşan Esat Canan, "Kimsenin bu memleketin huzurunu bozmaya hakkı yoktur. Hepimiz burada kardeşiz. Kavgaların büyümesine ve kötü sonuçların doğmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz bugün kavgaya karışanları barıştırdık. İlçenin ileri gelenleri ve büyükleri oldukça bu memlekete asla kimse sıkıntı yaşatamayacak. Bugün de bu 2 grup barışmıştır" dedi.

Hakkari'deki aşiret kavgasında gençleri kanaat önderleri barıştırdı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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