Hatay'daki bir düğünde halay başı olma tartışması kavgaya dönüştü

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir düğünde kavga çıktı. Halay çeken kalabalık bir anda birbirine girerken, sandalyeler havada uçtu. Düğünde çıkan kavganın nedeni herkesi şoke etti.

Hatay'da düğünde yaşanan 'halay başı olma' tartışması sonucu çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan olmazken, kavga eden tarafların daha sonra barıştırıldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle meydanında yapılan düğün esnasında 'halay başı olma' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken düğünde sandalyelerin havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı. Düğünde kavga eden tarafların mahallenin büyükleri tarafından barıştırıldığı ve sulh sağlandığı öğrenildi.