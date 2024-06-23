Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Havada korku dolu anlar! 3 saat rötarlı kalkan Ankara-Hatay uçağında türbülans paniği

Havada korku dolu anlar! 3 saat rötarlı kalkan Ankara-Hatay uçağında türbülans paniği

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Havada korku dolu anlar! 3 saat rötarlı kalkan Ankara-Hatay uçağında türbülans paniği

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'dan kalkarak Hatay'a iniş yapan Anadolu Jet'e ait yolcu uçağında gerçekleşen türbülans korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firması tarafından gerçekleştirilen 22 Haziran 2024 tarihli VF4204 numaralı Ankara-Hatay uçuşu 3 saat gecikmeli gerçekleştirildi. Gecikmeli gerçekleştirilen uçuş yolcularda tepkilere neden oldu.

Uçağın Hatay Havalimanı'na inişi esnasında yaşanan türbülans yolcular tarafından yoğun olarak hissedildi. Sallantıyla birlikte panik yaşayan vatandaşlar, dua ederek korku dolu anları atlatmaya çalıştı.

Havada korku dolu anlar! 3 saat rötarlı kalkan Ankara-Hatay uçağında türbülans paniği - 1. Resim

HEM RÖTAR HEM TÜRBÜLANS

Uçuşun rötarlı gerçekleştiğini ve iniş esnasında yaşanan türbülans ile vatandaşların korktuğunu dile getiren Anıl Yılmaz, “3-3 buçuk saat ekstradan bekledik. Bütün planlarımız alt üst oldu ve gecenin bir yarısı geldik. Bakalım şimdi nasıl gideceğiz. Anadolu Jet isimli yeni firmayla geldik ama değişen hiçbir şey yok. Hatay Havalimanı devamlı bu kaderi yaşıyor. Uçak içerisinde korkanların seslerini duydum” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Profesörler tarih oluyor! ChatGPT-5, doktora düzeyinde eğitim verecek...Dolandırıcılıktan tutuklanan Seçil Erzan'dan Denizbank'a dava
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sadece selfie yapmak istemişti: Sonu derede bitti - GündemSadece selfie yapmak istemişti: Sonu derede bittiYargıtay'dan şiddet mağduru eşleri ilgilendiren emsal karar: OIağan akışa uygun - GündemYargıtay'dan şiddet mağduru eşleri ilgilendiren emsal kararÖnce otomobiliyle ezmeye çalıştı, sonra bıçakla kovaladı! Gerçek ortaya çıktı ama iş işten geçmişti - GündemGerçek ortaya çıktı ama iş işten geçmiştiHerkes bunu konuşuyor, tüm sosyal medyanın dilinde! İstanbul Boğazı'nda şaşırtan 'manzara'... Gören şaşkına döndü - Gündemİstanbul Boğazı'nda şaşırtan 'manzara'... Gören şaşıp kaldı5 aylık bebek yaralandı! Samsun'da köpeğe vurmamak için manevra yapan araç hurdaya döndü - GündemKöpek kazaya sebep oldu!Yaralılar arasında 5 aylık bebek varGök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! İşte Meteoroloji'nin son tahminleri... - GündemGök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...