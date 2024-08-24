Hayvanların otladığı arazi deprem konutlarıyla hayat merkezi oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da konut çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kulu'daki hayvanların gezdiği boş arazi, 8 aylık çalışmayla hayat merkezi haline geldi.

Depremin vurduğu Hatay'ın Kumlu ilçesinde TOKİ'nin 8 ayda inşa ettiği 26 bloktan oluşan 303 deprem konutunda vatandaşlar yaşamaya başladı. Hayvanların otlatıldığı boş araziyken 8 ayda hayat merkezi haline alan konutlar, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuş 25 bine yakın insan vefat etmişti. Bölgenin yaralarını sarmak için kısa sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afet konutlarının inşaatına başlanmıştı. Kumlu ilçesi de asrın felaketinde ağır yara almış ve çok sayıda konut yıkılmıştı. İlçe merkezinde yürütülen ihya çalışmaları kapsamında TOKİ'nin 8 ayda inşa ettiği 26 bloktan oluşan 303 deprem konutunda vatandaşlar yaşamaya başladı.

Ekiplerin gece ve gündüz mesai yaparak 7 gün 24 saat usulüyle çalıştıkları konutlar hak sahiplerinin yeni yuvası oldu. Boş araziyken hayvanların yaylım alanı olan arazideki değişimse dron kamerasına yansıdı. Dron ile öncesi ve sonrası görüntülenen hayat alanındaki değişim hayran bıraktı.

GECE GÜNDÜZ 24 SAAT ÇALIŞILDI

26 bloktan oluşan 303 konutu inşa ederek site tarzında yeni bir hayat yeri kurduklarını ifade eden İnşaat Mühendisi Abdullah Can Çetin, “Deprem bölgesinde takım arkadaşlarımızla birlikte insanların çadır ve konteynırlarından kurtulup evlerine kavuşsun diye 8 aydır büyük uğraşlar verip hak sahiplerine evlerini teslim ettik. Gece gündüz 24 saatlik bir çalışmamız oldu. Sabah ve akşam vardiyalı olarak büyük bir tempoda çalışmalarımız gerçekleşti. İnsanlar evlerine kavuştu ve bu konuda mutluyuz. Burada 26 bloktan oluşan 303 konutumuz var. 303 konutumuzun hepsini teslim ettik. Burada hayat başladı. İnsanlar eşyalarını taşıdı. Bunları görmek beni mutlu ediyor. Burada çok yoğun çalıştıktan sonra bu mutlu günü görmek bizi çok mutlu ediyor. Depremden önce burası dümdüz bir arsa vaziyetindeydi. Sonra kazıkları çaktık ve temellerimizi attık. Hızlı bir şekilde ilerledik. Bomboş bir araziye 26 blokluk site tarzında hayat yeri yapmak bizim için mutluluk kaynağı oldu. Yeni bir hayat alanı kuruldu. Parkıyla, basketbol sahasıyla, fitness alanıyla ve oyun parklarıyla beraber yeni bir hayat alanı kuruldu” dedi.

"BURALAR ÖNCEDEN BOŞTU VE GİRİLMİYORDU"

Yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşan Bestami Alkış, yeni evlerinin çok güzel ve beklentilerin üzerinde çıktığını belirterek, “3 + 1 106 metrekare bir evimiz var. Burası depremden önce vatandaşların hayvanlarını otlattıkları meraydı. Devletimiz depremden dolayı buraya konut yapamaya karar verdi. Gözünün alabileceği kadar bomboş bir araziydi şimdi ise her yer geceleri ışıl ışıl oldu. Başka şehirlerde olmayan imkanlar Kumlu ilçesindeki AFAD konutlarında var. Buralar önceden bomboş ve yağmur yağdığında insanın buraya girmesi mümkün değildi. Bataklık halindeydi fakat şimdi yağmur yağdığı zaman bırakın bataklığı göl olmuyor ve su olmuyor. İçme suyumuz ve elektriğimiz var. Altyapı her şey dört dörtlük oldu” şeklinde konuştu.

"BU YAŞIMA KADAR BEKLESEYDİM BU KADAR GÜZEL EV GÖREMEZDİM"

Yeni evinin mutfağında keşkek yapan Meryem Alkış, “Evi çok beğendim ve odaları dört dörtlük. Çok güzel, serin, havadar ve her tarafı görüyor. Mutfakta bugün keşkek yapıyorum. Düğünümüz var. Misafirlerimiz var. Akşama hazırlık yapıyoruz. Herkes evimi beğeniyor ve hediyeler getiriyorlar. Allah razı olsun devletimizden. Bu yaşıma kadar bekleseydim bu kadar güzel ev göremezdim” ifadelerini kullandı.