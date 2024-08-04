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Helikopter düştü! Enkazına ulaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Helikopter düştü! Enkazına ulaşıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde baraja düşen helikopterin enkazı tespit edildi. Helikopterde bulunan 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebat düştüğü barajda köylüler tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde baraja düşen helikopterin enkazına Ankara ve Adana’dan bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) tarafından ulaşıldı. Enkazın yarın barajdan çıkartılması planlanıyor.

Helikopter düştü! Enkazına ulaşıldı - 1. Resim

5 KİŞİLİK MÜRETTEBAT SAĞ KURTULDU 

Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajda köylüler tarafından kurtarıldığı bildirildi. Olayda kimse yaralanmadı.
Helikopterin enkazı tespit edildi

Helikopter düştü! Enkazına ulaşıldı - 2. Resim

ENKAZI TESPİT EDİLDİ

Bugün ise Ankara ve Adana’dan bölgeye gelen JAK ve SAK ekipleri "Mi-8" tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına su altı aracıyla 34 metrede ulaştı. Ekipler, saha taraması yaparak bölgeden ayrılırken enkazın yarın sudan çıkartılması planlanıyor.
Köy sakinlerinden Ahmet Özcan, ekiplerin enkaza ulaşmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Helikopter düştü! Enkazına ulaşıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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