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Henüz 16 yaşında! 3 saatte 5 farklı olaya karıştı, 8 kişiyi yaraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Keçiören'de 16 yaşındaki bir genç, pompalı tüfek ve bıçakla 3 saat içerisinde 5 farklı olaya karıştı, 6 kişiyi yaraladı. İki kişi de olay yerinden kaçarken yaralanırken, suç aleti tüfek ve bıçakla yakalanan A.A. gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi dün akşam saatlerinde adeta dehşet anlarına sahne oldu. 16 yaşındaki A.A., aralarında husumet bulunan A.S. ile yolda karşılaştı ve tartışmaya başladı. A.S.'yi bıçakla yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheli, aralarında ağabeyinin de olduğu 4 kişi ile O.Ç.'nin kullandığı taksiye bindi.

TAKSİ DURAĞINA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre taksi şoförü, aracına aldığı kişilerin gasp ve saldırı planlarını konuşması üzerine araçtaki telsizle iş arkadaşlarından yardım istedi. Bunun üzerine şüpheliler ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı.

Daha sonra taksiden inen A.A. ile ağabeyi M.A.A, şoförün çalıştığı taksi durağını telefonla aradı ve diğer çalışanları tehdit etti. Kısa bir süre sonra da ağabeyi ile taksi durağına giden A.A, yanında getirdiği pompalı tüfekle şoförlere ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği M.D. ile o sırada durakta bulunan babası R.D. yaralandı, panikleyerek kaçmaya çalışan taksicilerden A.Y. ile T.C'nin ise ayak bilekleri kırıldı.

Ağabey ile kardeşi saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Henüz 16 yaşında! 3 saatte 5 farklı olaya karıştı, 8 kişiyi yaraladı - 1. Resim

TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ DE BIÇAKLADI

Daha sonra ağabeyi ile gittiği yerde daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunduğu belirtilen U.İ.'yi bıçakla yaralayan A.A, ağabeyi ile olay yerinden uzaklaşarak arkadaşlarının yanına gitti.

Arkadaşlarından, Y.G. isimli alkollü bir kişinin kendilerine küfür ettiğini öğrenen A.A, Y.G'yi de bıçakla yaraladı. Olay yerinden ağabeyi ile kaçan A.A, bu kez de ağabeyi M.A.A. ile tartışmaya başladı. Kavgaya tutuşan iki kardeşten A.A, ağabeyi M.A.A'yı da bıçakla yaraladı.

İHBARLAR HAREKETE GEÇİRDİ, SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 saat içerisinde karıştığı 5 farklı olayda, 6 kişiyi yaralayan, 2 kişinin de dolaylı yoldan yaralanmasına neden olan A.A'yı suç aleti tüfek ve bıçakla yakaladı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, 18 yaşından küçük şüpheli, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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