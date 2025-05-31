Her gün işe gider gibi hırsızlığa gitti! Tam 20 milyonluk vurgun yaptı

Denizli'de bir şahıs, eylül ayında kapatılan bir fabrika binasına her gün işe gider gibi gitti, kalorifer peteğinden musluğa, ranzadan pencereye eline ne geçerse çaldı. 7 ayda tam 20 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlenen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de ortaya çıkan bir hırsızlık olayı duyanların ağzını açık bıraktı. Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesindeki bir evde yaptığı son hırsızlık olayı ile ekiplerin takibine takılan şüpheli Şükrü A. hakkında inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde dedektifleri bile şaşkına çeviren olaylar ortaya çıktı.

7 AYDA 140 HIRSIZLIK

Şükrü A.'nın Eylül 2024 tarihinden Mart 2025 tarihine kadar olan 7 aylık geçmişini mercek altına alan JASAT ekipleri, şahsın 7 ayda 140 hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Özellikle eylül ayında kapatılan bir fabrika binasında soygun yapan Şükrü A'nın, fabrikaya her gün işe gider gibi giderek hırsızlık yaptığı ve bina içerisinden kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo ve musluk gibi eline geçen her şeyi çaldığı belirendi.

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FABRİKA YETKİLİLERİ ŞOKE OLDU

Olaydan habersiz olan fabrika yetkilileri, fabrikaya kontrol amaçlı geldiklerinde bomboş bina ile karşılaştılar...

Hırsızlıkları kiraladığı araçlarla yaptığı tespit edilen Şükrü A'nın 7 ayda yaptığı 140 soygundan 20 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi. JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Şükrü A. karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şükrü A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şüpheli Şükrü A.'nın hırsızlık ve borçlunun ödeme şartını ihlali gibi konulardan 8 adet sabıka kaydının olduğu ifade edildi.