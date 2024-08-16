HİSAR-O’dan tam isabet, Eurofighter’da sona yaklaşıldı

Savaş uçağının üreticisi üç ülke Türkiye’ye desteğini açıklamıştı, ayak direyen Almanya’nın da inadı kırılıyor. Hava savunma füze sistemi HİSAR-O, Seri Üretim Projesi’ne aşama atlatacak ilk uzun menzil atışını yaptı.

Türkiye’nin yerli ve millî dağıtık mimarideki ilk hava savunma füze sistemi HİSAR-O, Seri Üretim Projesi’ne yetenek kazanımı çerçevesinde basamak atlatacak ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter’da sona yaklaşıldığını duyurdu.

SEMADAKİ TEKNOLOJİ KALKANI GÜÇLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, millî mühendisliğin gücüyle semalardaki teknoloji kalkanlarının da güçlendiğini belirtti. Atışlı test faaliyetiyle ilgili detaylar veren Görgün, şunları kaydetti: HİSAR-O Seri Üretim Projesi’ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde seri üretim konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR-O bataryasından ateşlenen RF arayıcı başlıklı füze ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile bertaraf edildi.

Başkanlığımız tarafından başlatılan HİSAR Seri Üretim Projesi doğrultusunda atış kontrol/komuta kontrol mimarisindeki performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yeteneklerini HİSAR-O sistemlerine kazandırdık. Türkiye’ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi’nin önemli omurgasını oluşturacak yeni nesil konfigürasyonundaki sistemlerin ilk parti sistem teslimatlarının, 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesi hedefleniyor.

AYAK DİREYEN ALMANYA'NIN İNADI KIRILIYOR

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Birliği (AB) yapımı Eurofighter uçaklarının teminine ilişkin “Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz” dedi.

Eurofighter ortağı ülkelerden üçünün Türkiye’ye destek verdiğini dile getiren Güler “Almanya’da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz, inşallah kısa zamanda sonuçlanabilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Bakan Güler, F-16 tedarik sürecine ilişkin de şunları söyledi:

"F-16’larla ilgili ABD’li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti. Anlayış gösteriyorlar ama daha sonuna varıp bir imza atmadık. 40 tane F-16 Viper Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla gelecek mühimmatları istiyoruz. ABD’li dostlarımız şu anda olumlu şekilde bunlar inceliyor, zamanında cevapları veriyorlar. Olumlu devam ediyor. "