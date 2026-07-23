Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

İngiltere’de İslamofobiye karşı kek dağıtarak sevgi köprüsü kuran 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, İstanbul ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul edildi.

Geçen yıl İngiltere’nin Peterborough kentinde bir camide yaşanan aşırı sağcı nefret eylemi, küçük Joshua’yı harekete geçirdi. Toplumsal önyargıları kırmak maksadıyla “Cake Not Hate” (Nefret Etme, Kek Yap) kampanyasını başlatan Harris, camilerde kek ikram ederek kısa sürede küresel bir sempati kazandı.

Hoşgörü elçisi Dolmabahçede! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joshua Harrisi kabul etti

İyilik hareketini İstanbul’a taşıyan Joshua ve babası Dan Harris, ziyaretlerine Süleymaniye Camii’nden başladı. Üzerinde sloganının yer aldığı çantasıyla cami avlusundaki yerli ve yabancı ziyaretçilere kendi pişirdiği kekleri sunan küçük elçi, ardından Şehzade Camii’ne geçti.

Hoşgörü elçisi Dolmabahçede! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joshua Harrisi kabul etti

İstanbulluların yoğun sevgisiyle karşılanan Harris, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. İslam karşıtlığına karşı hoşgörü mesajı yayan 12 yaşındaki Joshua’nın bu adımı Ankara’nın da dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek bir dayanışma sergileyen babayı ve küçük oğlunu Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ağırladı, tebriklerini iletti.

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