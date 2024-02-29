Husumetlisini vurup hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı: O anlar kamerada

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Şubat 2024 11:09 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 11:14 - Güncelleme:

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Elazığ'da S.Y. adlı bir kişi husumetli olduğu iddia edilen M.A.'ya ateş etti. Kameralara yansıya görüntülerde zanlının husumetlisini vurup, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşması dikkat çekti. Zanlı gözaltına alındı.