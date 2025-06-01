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İBB soruşturmasında bir tutuklama daha! Savcıları tehdit etti, suç makinesi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İBB soruşturmasında bir tutuklama daha! Savcıları tehdit etti, suç makinesi çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını yürüten savcıları sosyal medya üzerinden tehdit eden Nuri B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmaları devam ederken, tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu afiş ve pankartların yasaklanması talimatını veren cumhuriyet savcılarını tehdit eden zanlı yakalandı. Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Nuri B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve soruşturmayı yürüten savcılara yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan zanlı hakkında Terör Suçları Savcılığı tarafından TCK 125/3-a (kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) ve TMK 6/1 (terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme) suçlarından işlem başlatıldı.

İBB operasyonunda bir tutuklama daha: Soruşturmayı yürüten savcıları tehdit eden zanlı suç makinesi çıktı - 1. Resim

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Rize’nin Çayeli ilçesi nüfusuna kayıtlı ve şoförlük yapan 47 yaşındaki Nuri B.’nin sabıka kaydı oldukça kabarık çıktı. Zanlının 5 “tehdit ve şantaj”, 5 “cumhurbaşkanına hakaret”, 1 “kasten yaralama” ve 1 “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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