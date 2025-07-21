İBB'de 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni tutuklama! 8 isim daha cezaevine gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Temmuz 2025 20:01 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 20:11 - Güncelleme:

İBB, Yolsuzluk, Tutuklama, Ekrem İmamoğlu, Soruşturma, Haber

İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i daha tutuklandı. Tutuklanan isimlerin arasında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan da yer aldı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak