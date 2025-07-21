İBB'de 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni tutuklama! 8 isim daha cezaevine gönderildi
İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i daha tutuklandı. Tutuklanan isimlerin arasında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan da yer aldı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 8 YENİ TUTUKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 zanlının hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, şüphelilerden Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit’in tutuklanmasına karar verdi.
9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
Hakimlik, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.