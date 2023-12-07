İBB'den deprem raporu: 10 adımda İstanbul nasıl güçlenecek?

7 Aralık 2023 16:36 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 16:37

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 6 Şubat depremleri sonrasında başlatılan İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulu'nun çalışmaları, kapsamlı bir İstanbul Deprem Seferberlik ve Eylem Planı ile sonuçlandı.

Bu plan, kentteki afetlere karşı bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek, İstanbul'u depreme karşı güçlendirecek projeleri içeren "10 Adımda İstanbul Depreme Karşı Güçleniyor" raporunu ortaya çıkardı.

Raporun ilk bölümünde, afetlere karşı şimdiye kadar yapılan çalışmalara odaklanılırken, ikinci bölümde ise İstanbul'un afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında dirençli bir kent olmasını sağlayacak stratejik projeler sıralandı. Bu projeler, Azaltma, Hazırlık, Müdahale ve Toparlanma aşamalarını içeren on adımda özetleniyor.

İlk sırada, 1999 depremine rağmen ihmal edilen İstanbul'un yapı stoğunun yenilenmesi ve depremde oluşabilecek hasarı azaltma amacıyla yürütülen kapsamlı plan yer alıyor.

Raporda bu konuyla ilgili öne çıkanlar şu şekilde:

Deprem hazırlıkları kapsamında 110 bin bina ziyaret edildi, taramalar sonucunda 2.205 bağımsız birimde yıkım gerçekleştirildi ve 2.219 bağımsız birimde tahliye işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da son dönemde 91 adet nazım imar planı güncellendi, 57 adet nazım imar planı güncelleme işi devam ediyor.

36 ilçede afetlere ilişkin plan notu güncellemesi tamamlanmıştır.

Kentsel dönüşümün hızlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ’ın İstanbul Yenileniyor projesiyle; 5 bin 538 bağımsız birim teslim edildi, ayrıca 4 bin 189 bağımsız birimin yapımı devam ediyor.

2 bin 48 bağımsız birimin üretilmesini hedefleyen 17 projenin planlanması sürüyor.

303 başvuru sonucu uzlaşma sürecinde olan çalışmalar, 26 ilçe ve 100 mahalleyi kapsayan, 32 bin 616 kişiyi etkileyen 8 bin 618 bağımsız birimi kapsıyor.

2 bin 95 bağımsız birimden oluşan 4 adet sosyal konut projesi ve 418 bağımsız birimden oluşan 3 adet kentsel dönüşüm projesi tamamlandı, ayrıca 1.226 bağımsız birimden oluşan 1 kentsel dönüşüm projesi devam ediyor.

İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerde 10 bin 699 bağımsız birim projelendirme ve uygulama aşamasında.

Riskli yapı tahliyeleri sonucu kira yardımları sürüyor, tahliye edilecek 2 bin 381 bağımsız birim için daha kira yardımı planlandı.