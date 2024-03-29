İETT hurdalığa döndü! '150 yıllık kurum hiç bu hale düşmemişti'

Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ‘İETT resmen komada, suni teneffüsle yaşatılıyor şu anda’ dedi.

İRFAN ÖZFATURA'NIN HABERİ - İstanbul ulaşımı CHP döneminde felç oldu. Otobüslerdeki yıllık arıza sayısı 250 bini buldu. Pekiyi koca İETT nasıl bu hâle geldi? Bu soruyu Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir’e sorduk,anlattı: İETT görevi devrettiğimiz 2019 yılında 5,5 yaş ortalaması ile Avrupa’nın en genç filosuna sahipti. Ne yazık ki bu 5 yıl içinde sadece 252 yeni araç alınabildi. AK Parti 2013-2017 arasında 2250 otobüsü İstanbulluya kazandırmıştı. İşin acı yanı bakım onarım liyakatli ellere bırakılmadı. Araçlar arıza yaptı, frenleri boşaldı, kazalara karıştı, yangınlar çıktı. Yolcular hayati tehlike atlattı.

Zaman zaman şoförler 20 saat çalıştırıldı, yorgunluk dikkatlerini dağıttı. Bazen günde 2.700 arıza kayıtlara geçti. Yıllık arıza 247 bini buldu ki bu bir rekordur, İETT tarihinde yaşanmadı. Yok biz araç alacaktık ama Cumhurbaşkanı mani oldu diyorlar. Bu kurumun tarihinde otobüsler dış borçla ve cumhurbaşkanı onayı ile alınmadı. Biz hep öz kaynakla aldık. Yüzde 40’ını peşin öder kalanına taksit yapardık.

“BÖYLE GİDERSE KAOS YAŞANIR”

İETT hurdalığa döndü. Allah korusun, bu ekip devam ederse kurum hepten iflas eder. Metrolarda da sefer iptalleri ve birikmeler yaşanıyor, fiber altyapıya eğilmedikleri için aksaklık merkezden takip edilemiyor. Hat bakımları yapılmadığı için tramvaylar raydan çıkıyor. İETT kendi otonom otobüsünü, Metro AŞ kendi metro aracını üretecek seviyeye gelmişken bugün mevcut hatları ve araçları çalıştıramıyorlar. Metrolarda yürüyen merdivenler ve asansörler gayri faal, bu anlayış devam ederse İstanbul kilitlenir, kaos, kâbus yaşar.

“25 YILDA BİTİREMEZLER”

Ekrem İmamoğlu belli oranlarda bitmiş 12 metro hattını teslim aldı. Birine hiç elini sürmedi “yapmayacağım” dedi bıraktı. Bakanlık yüzde 6 ile aldığı metroyu (Başakşehir- Kayaşehir) bitirip açtı. Ama onlar yüzde 40 ile aldıkları metroları bile tamamlayamadı. Yüzde 90 ve yüzde 99’la teslim ettiğimiz Mahmutbey ve Mecidiyeköy gibi metrolar bir ay içinde açılabilirdi bir yılı aştı Ekrem Bey onları kendi hanesine yazdı. 65 km metro yaptım diyor bunun 45 kilometresi zaten AK Parti döneminde tamamlanmıştı. Kirazlı Halkalı metrosu başladığı gibi duruyor, yüzde 4 ile teslim ettik zar zor yüzde 8’e gelebildi. Finansı da ayarlanmış 160 milyon avro İBB’nin kasasına konmuştu. İki yıldır tek bir çivi çakılmadı.

Mahmutbey Esenyurt metrosu İstanbulu batıya bağlayacak önemli bir hattı. Esenyurtlulara nefes aldıracaktı ve bizim hesaplarımıza göre bir yıl evvel bitmiş olmalıydı. Sadece yüzde 23’e getirebildiler bu hızla giderse 25 yılda zor tamamlanır. Bahsi geçen 12 metronun 12’si de açılabilirdi ki şu anda yüzde 60’ı inşaat. Ekrem Bey metroyu iki katına çıkarma sözü vermişti ki bunun için 233 km bitirmesi lazımdı. Ne yazık ki 18 kilometrelik bir performans gösterebildi. On üzerinden bir bile alamadı.

ÇALIŞANLAR DA HUZURSUZ

Konuştuğumuz personel de sıkıntıları şöyle dile getirdi: Bir otobüsü dolaştırabilmek kolay değil, normali 100 kilometrede 50 litre, körüklüler ise 60-65 litre mazot yakar. Yani 1 km yol alması 30 liradan fazla. Günde 100 bin litre ciddi bir para. Öyle günler oldu ki kurum ihaleye çıkamadı rica minnet yakıt döktürdüler firmaya. Yoksa seçim arafesi otobüsler garajda kalacak, rezalet yaşanacak. Daha bunun mekan gideri, personel masrafı, bakım ve yedek parçası var. Yakıtı kontrol edemiyorlar, personeli kontrol edemiyorlar, bir sürü yeni ve ‘arkalı’ eleman var. Bakım tarafı zaten kara delik.

İşi CHP’li bir siyasinin mali müşavirliğini yaptığı firma aldı. Bizim 15 garajımız vardır, hepsinde bakımdan mesul bir amirimiz olur. Bakım ihalesi verilen firmanın sorumlusuna hesap sorar. Ancak gelinen noktada firma temsilcileri patron oldu, amirlerimize amirlik yapıyor. Bak seni burdan sürdürürüm diye tehdit ediyorlar. Araçlar niye yolda kalıyor, işte bundan. İETT şoförü dediğin hatları durakları avucunun içi gibi bilir, yeni alınanlar koca körüklüyü ara sokaklara sokacak kadar acemi. Geçen bir hanımefendi İSPER üzerinden geldi. Belli ki bilmediği bir iş ve tanımadığı camia, tedirginliği ortada. Sabah kimlik kartını aldı, öğleden sonra amir oldu garaja. Hatta İBB çekim ekibi geldi, geçti kameraların karşısına. Bunların işleri güçleri algı...