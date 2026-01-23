TBMM, üç milletvekilinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşme tutanaklarını internet sitesinde yayımladı.

TBMM, üç milletvekilinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmenin tutanaklarını internet sitesinde yayımladı.

İmralı Adası

Terörist başı Abdullah Öcalan ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında görüşmeye giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ziyaret tutanakları TBMM sitesinden yayımlandı.

Heyet 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı'yı ziyaret etmişti. Daha sonra tutanakların özeti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda okunmuştu.

