DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyetin teröristbaşı Öcalan ile son görüşmesi 2 Aralık'ta olmuştu.

DEM Parti Basın Bürosu, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gittiğini açıkladı.

EN SON 2 ARALIK'TA GİTMİŞLERDİ

Heyet, 2 Aralık 2025 tarihinde İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. O tarihten bu yana İmralı Adası'nda herhangi bir görüşme yapılmadı.

ÖCALAN'DAN MAZLUM ABDİ'YE MEKTUP

Öte yandan geçtiğimiz ay teröristbaşı Öcalan'ın SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi’ye bir mektup gönderdiği belirtilmişti. Mektubun konusunun SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu, örgüt içinde Türkiye, Irak ve İran kökenli olanların sınır dışı edilmesi olduğu ifade edilmişti.

