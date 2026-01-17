Türkiye Gazetesi
DEM Parti heyeti 1.5 aylık aranın ardından İmralı'ya gitti
DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyetin teröristbaşı Öcalan ile son görüşmesi 2 Aralık'ta olmuştu.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
DEM Parti'nin İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti; bu, 2 Aralık 2025'ten bu yana gerçekleşen ilk görüşme oldu.
- DEM Parti'nin İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.
- Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol bulunuyor.
- Görüşme bilgisi DEM Parti Basın Bürosu tarafından duyuruldu.
- En son görüşme 2 Aralık 2025 tarihinde yapılmıştı ve o tarihten bu yana adada başka bir görüşme gerçekleşmemişti.
DEM Parti Basın Bürosu, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gittiğini açıkladı.
EN SON 2 ARALIK'TA GİTMİŞLERDİ
Heyet, 2 Aralık 2025 tarihinde İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. O tarihten bu yana İmralı Adası'nda herhangi bir görüşme yapılmadı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Teröristbaşının avukatı açıkladı: Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartları iyileştirildi
ÖCALAN'DAN MAZLUM ABDİ'YE MEKTUP
Öte yandan geçtiğimiz ay teröristbaşı Öcalan'ın SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi’ye bir mektup gönderdiği belirtilmişti. Mektubun konusunun SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu, örgüt içinde Türkiye, Irak ve İran kökenli olanların sınır dışı edilmesi olduğu ifade edilmişti.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Öcalan, Mazlum Abdi'ye mektup gönderdi: İçinizdeki yabancı unsurları ayıklayın
Bizi Takip Edin
YORUMLAR