Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin girişimiyle, İngiliz basınında yer alan Türkiye karşıtı asılsız iddialar geri çekildi. Uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran gelişmede, ilgili gazete haberi kaldırırken editör de özür açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’ye yönelik uluslararası bir dezenformasyon girişimini daha bertaraf etti. Yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli gazete The Telegraph, Türkiye’nin bölgesel politikalarına ilişkin asılsız iddialar içeren haberini tüm platformlarından kaldırdı.

DMM’den yapılan bilgilendirmede, söz konusu haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İran veya Lübnan’a yönelik olası bir saldırıyı Türkiye’ye yapılmış sayacağı” ve “İsrail’in Türkiye tarafından işgal edileceği” yönünde ifadeler kullandığı iddialarının yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ve İsrail yanlısı bazı sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokularak uluslararası medyaya taşındığı belirtildi.

HABER YAYINDAN KALDIRILDI

DMM’nin hızlı müdahalesi sonrası iddiaların çürütüldüğü vurgulanırken, Türkiye’nin bölgedeki barış, istikrar ve güvenlik odaklı politikalarının net şekilde ortaya konduğu ifade edildi. İletişim Başkanlığının girişimleri sonucunda The Telegraph söz konusu haberi yayından kaldırırken, içeriği hazırlayan editör de sosyal medya hesabından özür diledi.

Öte yandan İsrail basınında önde gelen yayın organlarından Maariv’in de Türkiye’nin yalanlama metnine yer verdiği ve gerçek bilgileri yayımlamak durumunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, yaşanan gelişmenin Türkiye’nin uluslararası dezenformasyonla mücadelesinde önemli bir başarı olduğu vurgulanarak, İletişim Başkanlığının kararlı ve etkin duruşunun küresel medyada daha dikkatli bir dil kullanımını teşvik ettiği ifade edildi.

İngiliz basını geri adım attı! Skandal haber apar topar kaldırıldı

