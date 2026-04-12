İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfedilen "İran veya Lübnan’a saldırı, Türkiye’ye yapılmış sayılır" iddialarını yalanladı. Açıklamada, dezenformasyon amaçlı bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ve "İran veya Lübnan’a bir saldırı olursa bunu Türkiye’ye yapılmış sayarız" şeklinde paylaşılan ifadelerin tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, bu tür iddiaların Türkiye'nin bölgesel barış çabalarını gölgelemek amacıyla yürütülen bir dezenformasyon faaliyeti olduğu vurgulandı.

KARA PROPAGANDA

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin bölgedeki gerilim ve çatışmalarda her zaman sağduyunun sesi olduğu ve barışı savunan yapıcı tutumuyla uluslararası toplumda takdir topladığı hatırlatıldı.

Söz konusu asılsız iddiaların, Türkiye’yi çatışma ve kriz ortamlarına çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış algı oluşturmak ve siyasi manipülasyon yapmak amacıyla kasıtlı olarak yayıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı sosyal medya mecralarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ‘‘İran veya Lübnan’a bir saldırı olursa bunu Türkiye’ye yapılmış sayarız’’ ifadeleri tamamen asılsızdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi bölgemizde yaşanan son gerilim ve çatışmalarda da sağduyunun sesi olmuş; barışı, refahı ve güvenliği savunan yapıcı tutumuyla tüm dünya tarafından takdirle takip edilen bir yaklaşım sergilemiştir.

Söz konusu asılsız iddiaların amacı; Türkiye’nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, ülkemizi çatışma ve kriz ortamlarının içerisine çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış bir algı oluşturarak dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmaktır.

Kasıtlı ve organize bir şekilde belirli bir kaynaktan yayılan bu tür manipülatif paylaşımlara, kara propaganda faaliyetlerine ve psikolojik harp taktiklerine itibar edilmemesi; yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Gerçek dışı iddialarla yürütülen her türlü algı operasyonlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

