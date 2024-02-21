Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörün kökünü kurutmak isteyen Mehmetçik, operasyon üstüne operasyon düzenliyor. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, birçoğu da örgütten ayrılarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.

"TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELEYE DEVAM"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son operasyona dair detayları paylaştı. "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, şu detaylar yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"