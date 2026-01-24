İsrailli güvenlik uzmanı Dr. Anat Hochberg-Marom’a göre Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşması, Orta Doğu’dan Asya’ya uzanan yeni bir bölgesel güç ekseni oluşturuyor. Uzman, İsrail’in proaktif strateji geliştirmemesi durumunda bölgesel ağırlığının azalabileceğini vurguladı.

İsrail basınından Maariv’de yayımlanan İsrailli güvenlik uzmanı Dr. Anat Hochberg-Marom imzalı analizde, son dönemde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında hızla derinleşen ilişkilerin, Orta Doğu’dan Afrika ve Asya’ya uzanan yeni bir bölgesel güç ekseni oluşturduğu vurgulandı.

İsrailli uzman “Türkiye’nin Suriye’de nüfuzunu artırması, Irak, Ürdün ve Lübnan’la güvenlik bağlarını güçlendirmesi ve nükleer kapasiteye sahip Pakistan ile Suudi Arabistan arasında Eylül 2025’te imzalanması planlanan NATO benzeri güvenlik anlaşmasına dâhil olma arayışı, Tel Aviv’in endişesini derinleştiren başlıca unsurlar arasında yer alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hochberg-Marom, bu tablo karşısında İsrail’in Atina ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kurduğu hattın stratejik bir atılımdan çok, Türk Koridoru’na karşı geliştirilen gecikmiş bir “yama” olduğuna dikkati çekti.

Son olarak Hochberg-Marom’a göre İsrail’in önündeki en büyük sınav, bu yeni jeopolitik tabloda haritayı doğru okumak ve refleksif adımlar yerine proaktif, esnek bir strateji geliştirmek... İsrailli uzman aksi hâlde, Türkiye merkezli bu yeni eksenin kalıcı hâle gelmesiyle birlikte İsrail’in bölgesel ağırlığının daha da aşınabileceği uyarısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası