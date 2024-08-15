İsrail müzakereler sürerken saldırdı! Filistinli çocuklar bombaların hedefi oldu

İsrail, Doha'da süren müzakereler sırasında Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İşgalci İsrail güçleri, Deyr Belah şehrini bombaladı. Saldırıda çok sayıda Filistinli çocuk yaralandı.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, saldırılarını bugün de sürdürdü. İsrail, Hamas'ın katılmadığı Doha'da başlayan müzakereler sırasında Deyr Belah şehrini bombaladı. Filistinli çocuklar saldırının hedefi oldu.

İSRAİL YİNE ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda Filistinli çocuklar bombaların hedefi oldu. Düzenlenen saldırıdan etkilenen birçok çocuk Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BİR BM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail savaş uçaklarının Bureyc Kampı bölgesindeki bulunan bir Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) deposunu bombalaması sonucu bir UNRWA çalışanı hayatını kaybetti. Filistinlinin cenazesi Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Çocukların yaşadığı korku gözlerine yansıdı. İşte o kareler...