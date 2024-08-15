Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İsrail müzakereler sürerken saldırdı! Filistinli çocuklar bombaların hedefi oldu

İsrail müzakereler sürerken saldırdı! Filistinli çocuklar bombaların hedefi oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail müzakereler sürerken saldırdı! Filistinli çocuklar bombaların hedefi oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Doha'da süren müzakereler sırasında Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İşgalci İsrail güçleri, Deyr Belah şehrini bombaladı. Saldırıda çok sayıda Filistinli çocuk yaralandı.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, saldırılarını bugün de sürdürdü. İsrail, Hamas'ın katılmadığı Doha'da başlayan müzakereler sırasında Deyr Belah şehrini bombaladı. Filistinli çocuklar saldırının hedefi oldu.

İSRAİL YİNE ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda Filistinli çocuklar bombaların hedefi oldu. Düzenlenen saldırıdan etkilenen birçok çocuk Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BİR BM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail savaş uçaklarının Bureyc Kampı bölgesindeki bulunan bir Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) deposunu bombalaması sonucu bir UNRWA çalışanı hayatını kaybetti. Filistinlinin cenazesi Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Çocukların yaşadığı korku gözlerine yansıdı. İşte o kareler...

İsrail müzakereler sürerken saldırdı! Filistinli çocuklar bombaların hedefi oldu - 1. Resim

İsrail müzakereler sürerken saldırdı! Filistinli çocuklar bombaların hedefi oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Başakşehir, Iberia Tiflis'i rahat geçerek tur atladı | UEFA Konferans Ligi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da D-100 karayolunu kapatıp halay çeken 5 kişi gözaltına alındı - Gündemİstanbul'da yolu kapatıp halay çektiler!Erdoğan'dan terörist, mafya ve çetelerle mücadele mesajı: "Hiçbirine aman vermeyeceğiz" - GündemTerörist, mafya ve çetelerle mücadele mesajıBu evi gören ekipler şaşkın! Kamyon kamyon çöp çıktı - GündemBu evi gören ekipler şaşkın! Kamyon kamyon çöp çıktıTürkiye-Irak arasında tarihte bir ilk! Mutabakat Zaptı imzalandı - GündemTürkiye-Irak arasında tarihte bir ilk!Naci Görür İstanbulluları uyarmıştı! Büyük Marmara depremi için geniş çaplı tatbikat - GündemBüyük Marmara depremi için geniş çaplı tatbikatKasım Gülpınar AK Parti'ye geçecek mi? Fatih Erbakan iddialara cevap verdi - GündemKasım Gülpınar AK Parti'ye geçecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...