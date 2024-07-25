Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Esenyurt'ta kasklı kişiler oto yıkamayı kurşunladı! İşte şoke eden saldırı görüntüleri

İstanbul Esenyurt'ta kasklı kişiler oto yıkamayı kurşunladı! İşte şoke eden saldırı görüntüleri

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletle oto yıkama önüne gelen kasklı şahıslar, iş yerine ateş açtı. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir oto yıkama dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Kasklı saldırganlar plakasız motosiklet ile saniyeler içinde 8 el ateş ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kasklı iki saldırgan, plakasız bir motorsikletle işyerinin önüne geldi.

İstanbul Esenyurt'ta kasklı kişiler oto yıkamayı kurşunladı! İşte şoke eden saldırı görüntüleri - 1. Resim

KURŞUNLAYIP KAÇTILAR

Saniyeler içinde 8 el ateş eden saldırganlar hiç durmadan olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlatırken, işyerinin kurşunlanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. 5 saniye içerisinde kurşunlayıp gidiyorlar.

Yaşanan silahlı saldırı anlarını anlatan Erdinç Çapgan, “Gece 12 sıralarında 2 tane çocuk motosikletle dükkanın önünden geçerken dükkan 8 el ateş ediyorlar. Bunlar necidir, ne iş yapıyorlar, bilmiyoruz. Bunlara karşı gerçekten önlem alınması lazım. Bu durumlar gittikçe kötüye gidiyor. Bu olayların olmaması lazım. Orada o esnada bir çocukta olabilirdi, biz esnaf olarak iş yapamayacak mıyız? 5 saniye içerisinde kurşunlayıp gidiyorlar” dedi.

İstanbul Esenyurt'ta kasklı kişiler oto yıkamayı kurşunladı! İşte şoke eden saldırı görüntüleri - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TEM kenarında çürümüş kadın cesedi bulundu!İstanbul'da taksiye yüzde 22 zammı taksiciler beğenmedi: Kontak kapatacağız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2024'ün en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Listede toplamda 173 şehir var - GündemDünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı!TEM kenarında çürümüş kadın cesedi bulundu! - GündemTEM kenarında çürümüş kadın cesedi bulundu!Küçükçekmece'deki Cemevi ve Kültür Merkezi'nde korkutan yangın - GündemCemevi ve Kültür Merkezi'nde korkutan yangınMersin’de damat dehşeti! Konuşmak için gitti, 3 kişiyi katletti - GündemMersin’de damat dehşeti!Türkiye'den Suriye'deki PKK unsurlarına hava savunma sistemi gönderen ABD'ye sert tepki - GündemTürkiye'den ABD'ye sert tepkiDomuz nöbetinde korkunç olay! Yanlışlıkla kayınçosunu vurdu - GündemDomuz nöbetinde korkunç olay! Yanlışlıkla kayınçosunu vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...