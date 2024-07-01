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İstanbul Hadımköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Hadımköy&#039;de çıkan yangın kontrol altına alındı
Arnavutköy, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ekipleri ve helikopter desteğiyle söndürme çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Yangın yoğun mesai ile kontrol altına alındı.

Arnavutköy'ün Hadımköy bölgesindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Alevler bir tarım arazisine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden su tankları geldi. Yangının TIR garajı ve askeri alana sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

İstanbul Hadımköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı - 1. Resim

TARIM ARAZİSİ DE YANDI

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter havadan söndürme çalışmasına destek verdi. Polis ekipleri vatandaşların girişişi güvenlik önlemi aldı. Tarım arazisinin tamamı yandı.

İstanbul Hadımköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı - 2. Resim

YANGIN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken soğutma çalışması başladı. Yangın ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Yangını çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

İstanbul Hadımköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı - 3. Resim

Olay anını anlatan Ertuğrul Kaya, "Karpuz samanlarını döküyorlar. Yangın çıktı. Müdahale ettiler. Zaten rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdı" dedi. Bekir Başkarahan ise "Yangın saat 12.00 gibi başladı. Çöplüklerden başladı. Rüzgarın etkisiyle devam etti. Yangının nedeni araştırılacak. Yangın çıktığını gördüm. Arka arkaya itfaiye geldi" diye konuştu.

İstanbul Hadımköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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