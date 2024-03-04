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Ataşehir'de akaryakıt tankeri patladı: 2 ölü, 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir'de Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde akaryakıt tankeri patladı. Feci olayda 2 kişi canından oldu 2 kişi de yaralandı. Dehşet anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Feci olay Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisinde yaşandı.  Akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan 2 kişi de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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