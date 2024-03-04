Ataşehir'de akaryakıt tankeri patladı: 2 ölü, 2 yaralı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Mart 2024 11:51 - Güncelleme: 4 Mart 2024 16:59 - Güncelleme:

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İstanbul Ataşehir'de Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde akaryakıt tankeri patladı. Feci olayda 2 kişi canından oldu 2 kişi de yaralandı. Dehşet anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.