İstanbul'a kış geri geliyor! Sıcaklık keskin düşecek, birçok kente kar yağacak

Balkanlardan gelen soğuk hava yurt genelinde sıcaklıkları düşürecek, İstanbul'da gündüz 8, gece ise 1 dereceye kadar inecek. Birçok kentte kar yağışı ve sağanak beklenirken, Meteoroloji'den 3 kente turuncu, 6 kente ise sarı kodlu uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mart 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Güneydoğu Anadolu'da bazı iller için kuvvetli yağış, yurdun iç ve batı bölgeleri içinse zirai don uyarısı verildi. Hava Forum ise Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası için saat verdi, birçok kentte kar yağışı görülebileceğini belirtti. İşte 20 Mart 2024 hava durumu tahminleri...

20 MART 2024 (YARIN) HAVA NASIL OLACAK?

Yarın yurt genelinde sıcaklıklarda keskin düşüş yaşanacak, hava sağanak yağışlı olacak. Özellikle Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde kar bekleniyor. İstanbul dahil yurdun kalan bölgelerinde ise yağmur görülecek.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda bu gece yarısından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışlar, yarın Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Siirt ve Şırnak'ın batısında yerel kuvvetli olacak.



20 Mart 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İÇ VE BATI BÖLGELERİ İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Yurdun iç ve batı bölgelerinde bu gece saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak yarın sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, perşembe günü İç Ege, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette, cuma günü İç Ege ve İç Anadolu Bölgeleri'nde orta kuvvette, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, cumartesi günü İç Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don görülecek.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

BU GECEYE DİKKAT! SOĞUK HAVA GELİYOR

Sosyal medyada hava durumuna dair yaptığı tahminlerle yüz binlerce takipçiye ulaşan Hava Forum, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasını işaret etti, yarın için uyarıda bulundu.

"Bu gece 04:00'ten itibaren yurdumuza Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava giriş yapacak" diyen Hava Forum, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Soğuk hava önce Marmara'ya yayılacak. Çarşamba gecesinden itibaren ise Karadeniz ve İç Anadolu'ya yayılacak. Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sivas, Kayseri gibi birçok iç kesimde yer alan şehirlerde çarşamba gecesi ve cumartesi arası karla karışık yağmur ve kar yağışları bekliyoruz. Beyazlayan şehirler olacaktır. İstanbul'da ise kar beklemiyoruz ancak aralıklarla yağmurla hava 7-8 derecelere inecek. İstanbullular geceleri 1-3 derece sıcaklıklarla epey üşüyecek..."

3 KENTE TURUNCU, 6 KENTE SARI KODLU UYARI

Hakkari, Van ve Şırnak için turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, 6 kenti ise sarı kod ile uyardı. Sarı kodlu uyarı alan iller şöyle: Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt ve Batman.