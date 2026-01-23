Balkan Barış Platformu bugün İstanbul’da toplanıyor. Türkiye’nin öncülüğünde tesis edilen platform, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, güveni ve iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Yeşim Eraslan / ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ın Dışişleri Bakanlarının katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan toplantıda, Türkiye’nin Balkanlarda barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayanan bir iş birliği zemini oluşturma yönündeki iradesinin altını çizecek.

Fidan toplantıda, AB’nin genişleme sürecinin, bölgesel hassasiyetleri gözeten ve birleştirici bir çerçevede yürütülmesinin önemine dikkat çekecek. Platformda ayrıca müşterek sınır yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, enerji güvenliği, dijitalleşme, sanayi, gençlik, teknoloji, ulaşım koridorlarının ele alınması öngörülüyor. Fidan’ın toplantı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

