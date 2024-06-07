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İstanbul'da gizemli dakikalar! Halıya sarılmış kadın cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini araştırıyor.

İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı buldu. Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın faillerinin bulunması için inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini araştırıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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