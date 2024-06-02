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İstanbul'da korkutan yangın! Metruk binanın çatısı alev alev yandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 5 katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Hızla yükselen alevler tüm çatıyı kapladı, yangın cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DAHİL EDİLEN BİNADA BİLİNMEYEN YANGIN

Yangın, saat 19.30 sıralarında Fatih Atıkali Mahallesi Çelebi Süleyman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesine dahil olan 5 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da korkutan yangın! Metruk binanın çatısı alev alev yandı - 1. Resim

ALEVLER TÜM ÇATIYI SARDI

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın çevredeki binalara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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