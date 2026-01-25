İstanbul’da masaj salonları ve yasa dışı kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde mühür bozma, fuhşa aracılık ve kumar suçlarına karıştığı belirlenen çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken, milyonlarca liralık ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak Cuma günü kent genelinde masaj salonları ile yasa dışı kumar faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında hem iş yerleri hem de şüpheli kişiler mercek altına alındı.

Masaj salonlarına yönelik denetimlerde toplam 20 iş yeri kontrol edildi. Yapılan incelemelerde daha önce mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam ettiği belirlenen 2 masaj salonu yeniden kapatıldı. Ayrıca sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen 32 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Bakırköy ilçesinde denetlenen 2 masaj salonunda ise fuhşa aracılık ve yer temin edildiği belirlendi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 7 kadın ilgili birimlere teslim edildi. Denetimler sonucunda toplam 11 masaj salonu hakkında çeşitli işlemler yapıldı.

KUMAR DENETİMLERİNDE BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI

Aynı gün gerçekleştirilen kumar uygulamalarında ise 368 iş yeri denetlendi, 5 bin 215 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Kumar oynadığı tespit edilen 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin 512 lira idari para cezası kesilirken, kumar oynanmasına yer ve imkân sağladığı belirlenen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SİLAH, PARA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamalar sırasında 90 bin 120 lira nakit para, 100 dolar, 3 ruhsatsız tabanca, 293 fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

