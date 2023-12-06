İstanbullular dikkat! Kar yağışı için tarih verildi, Balkanlar üzerinden geliyor. Kar botları dolaptan çıksın

6 Aralık 2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 13:52

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji tahminleriyle sık sık gündeme gelen Hava City’den kritik uyarı geldi. Hava City'den Ümit Kartacihan, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden geliyor aman dikkat. Atkı ve eldivenlerinizi hazırlayın. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Aralık hava durumu raporunu açıkladı. 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapan MGM, yağışların, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman'da gök gürültülü ve kuvvetli olacağını duyurdu. MGM, tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT! UZMAN İSİM KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Hafta başından bu yana İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkili olmaya başladı. Peki kar yağışı ne zaman gelecek? Uzun zamandan bu yana yaptığı başarılı tahminlerle bilinen Hava City hesabından Ümit Kartacihan, İstanbul'da kar yağışı için flaş bir uyarıda bulundu. Uzman isim İstanbul için kar uyarısında bulundu. Tarih veren Kartacihan, şu ifadeleri kullandı:

"Ekim sonunda yayınladığım kış tahmininde belirttiğim Balkanlar üzerinden gelecek kısa süreli sistemler bu raporda da geçerlidir ancak ilave etmem gerekenler var. Neler mi? Yukarıda anlattığım şartlar sağlandığında Aralık ortalarında İstanbul'da Kar yapacak minör bir sistem Muhtemelen Aralık sonu ya da Ocak başında 1991 Aralık benzeri karlı majör bir sistem"