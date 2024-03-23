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İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Bir anda çöktü, tahliye kararı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;un göbeğinde korku dolu anlar! Bir anda çöktü, tahliye kararı çıktı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Güngören'de, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki balkon henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda çöktü. Korkutan olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı, binanın ise tahliyesine karar verildi.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Refah Sokak'taki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

APARTMAN TAHLİYE EDİLECEK

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, binadan düşen molozlar nedeniyle sokakta park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Binanın bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından binanın tahliye edilmesine karar verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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