İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Bir anda çöktü, tahliye kararı çıktı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Mart 2024 20:00 - Güncelleme: 23 Mart 2024 20:04 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Güngören'de, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki balkon henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda çöktü. Korkutan olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı, binanın ise tahliyesine karar verildi.